O jurnalista care a fost agresata de doi barbati a relatat revoltata cum a fost tratata de operatorul de la Serviciul de Urgenta 112: "Daca nu e cu sange nu venim"

Politie 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Cristina Tilica, producator la TVR, a relatat un apel pe care l-a facut la 112 dupa ce a fost agresata fizic de doi angajati ai unui magazin din Capitala. Raspunsul operatorului a facut-o pe jurnalista sa caute un avocat bun, pentru o actiune in instanta. "Rusine #112! #RusinePolitia Romana! Am nevoie urgenta de un bun avocat! Am sunat astazi la Serviciul 112 in timp ce eram agresata fizic si verbal de 2 angajati ai magazinului Best Market din Teiul Doamnei nr 8. Mi-au facut legatura la politie iar politistul mi-a spus: "calmati-va, doamna, daca va puteti misca, daca puteti vorbi, daca nu e cu sange nu venim, daca nu e cu foc, nu venim! Am inchis telefonul, am mai sunat o data si au spus ca t ...