O lectie despre cum putem reusi in CARIERA si cat de importanta este investitia in EDUCATIE in Studioul BZI LIVE cu un profesor al Universitatii Tehnice din Iasi - GALERIE FOTO, VIDEO

Lidia Alex BZI LIVE 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • Marti, 28 mai 2019, de la ora 15.00 in lumina reflectoarelor Studioului BZI LIVE a fost invitat sef lucrari dr. Lidia Alexa- Departamentul de Inginerie si Management al Universitatii Tehnice - TUIASI Gheorghe Asachi din Iasi • Aceasta a fost beneficiara unei prestigioase burse Fulbright al Universitatii din Rochester - Statele Unite ale Americii, in calitate de Visting Professor • Domnia sa a oferit detalii si informatii ce tin de experienta avuta din aceasta postura, despre proiectele pe care le deruleaza acum in cadrul institutiei de invatamant superior pe care o reprezinta, sansele pentru ca tinerii sa obtina o asemenea oportunitate de studiu • De asemenea, despre ...