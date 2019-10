O lucrare de Dali, furata dintr-o galerie din San Francisco

"Vernisam o expoziţie dedicată lui Salvador Dali, când pur şi simplu au furat lucrarea atât de repede încât nimeni nu a putut face nimic", a declarat ABC, Angela Kellett, directoarea galeriei Dennis Rae Fine Art.

"Ca să fiu sincer, este destul de surprinzător" a declarat presei şi David Schach, coproprietar al galeriei situată în strada Geary, aproape de Union Square.

Un bărbat a furat duminică o schiţă a lui Salvador Dali, în valoare de 20.000 de dolari, dintr-o galerie din San Francisco (SUA) în care individul a intrat în plină zi şi a plecat cu lucrarea sub braţ, fără ca nimeni să-l oprească, informează Agerpres După circa 30 de secunde de la intrarea în galerie, bărbatul, purtând şapcă şi pantaloni scurţi, iese liniştit cu lucrarea lui Dali sub braţ, fără ca nimeni să-i iasă în cale.În înregistrarea video difuzată, pare ca hoţul să aibă o complice: o femeie care se află lângă el la intrarea în galerie, dar care nu intră odată cu el în sală.Lucrarea este o gravură intitulată 'Corrida de toros surrealista: jirafa en llamas', realizată de Dali între 1966 şi 1967 şi are dimensiunile de 51 X 66 centimetri.Ea a precizat că lucrarea aparţine unei serii limitate de gravuri, astfel încât vânzarea ei pe piaţă nu va fi lucru uşor.Poliţia din San Francisco nu a arestat încă pe nimeni legat de acest furt şi a cerut colaborarea cetăţenilor pentru a-l putea aresta pe suspect şi a recupera preţioasa lucrare a lui Dali.Sursă foto: Arhivă ZIUA de Constanţa