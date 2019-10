O luna plina de proiecte si evenimente culturale la Ateneul National din Iasi - FOTO

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Astazi, 2 octombrie 2019, Andrei Apreotesei, managerul Ateneului National din Iasi, a discutat cu jurnalistii prezenti la conferinta de presa, care a avut loc in Casa Buicliu, despre viitorul proiect pe care il are in vedere pentru monumentul istoric din strada Pacurari, nr. 29, care presupune reabilitarea si transformarea lui intr-un muzeu al copiilor si al universului acestora. Alte detalii care au fost oferite in cadrul conferintei au vizat proiectul „Adopta un tei”, situatia cinematografelor din oras si dialogul pe care Ateneul iesean il are cu reprezentantii Ministerului Culturii si Identitatii Nationale cu privire la statutul de institutie publica de importanta nationala pe care entitatea noastra l-a solicitat. ...