O macara, montata in zona Univeristate, s-a prabușit peste o mașina in mers. Șoferul este in stare grava

Incident deosebit de grav petrecut sâmbătăt dimineațaîn Capitală, în zona Universitate. O macara de mare tonaj folosită pentru o lucrare de demolare s-a prăbușit peste o mașină aflată în mers. Autoturismul a fost grav avariat și până la sosirea echipajului medical doi pasageri au fost extrași din autoturism de trecători. Șoferul a fost găsit de The post O macara, montată în zona Univeristate, s-a prăbușit peste o mașină în mers. Șoferul este în stare gravă appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.