O mai tii minte pe Mariana, cea mai grasa romanca? Schimbare uluitoare! Cum a ajuns sa arate acum:

In 2013, Mariana Luiza Buica avea 25 de ani, dar cantarea atat de mult incat cu greu se mai tinea pe picioare si cu greu mai respira.

In vremea aceea, ea era cunoscuta drept ”cea mai grasa romanca”. Cantarea 225 de kilograme. Pe timpul cand ea avea doar sapte ani, Mariana cantarea deja 50 de kilograme.

O drama pe care a trait-o Mariana Buica s-a asemanat si cu cea a Victoriei Lacatusu, din Olt, care in 2010 cantarea 240 de kilograme. Din pacate, dupa ce a nascut, femeia s-a stins din viata, povestea cancan.ro la vremea aceea.

Tot atunci, publicatia a mai scris ca Mariana se zbatea in saracie. Ea, alaturi de tatal nevazator, de mama, de frate, sora si bunica, locuiau intr-o mica casa din Maglavit, judetul Dolj, aproape de Craiova. Atunci, acestia traiau dintr-un venit de 1200 de lei.

“Medicii spun caa m-am obisnuit eu sa mananc si ca stomacul este prea mare si acum singura varianta este sa fac o operatie de micsorare de stomac. De la varsta de 14 ani umblu prin spitale, intre investigatii, diete si tratamente. A trebuit sa-mi intrerup toate studiile. Imi doresc si eu o familie, o viata normala. Sunt disperata”, spunea Mariana atunci cu ochii inlacrimati.

Mariana Buica s-a transformat total. Cum a ajuns sa arate in prezent

”Cea mai grasa femeie din Romania” zicea atunci ca nu consuma alimente diferite, ci manca precum toata lumea.

“Mananc ca toata lumea un fel intai, cateodata si felul doi, supe, fructe. Nu mananc foarte mult, azi am mancat un ou, un mar si o supa, atat. Am inteles de la medici ca tratamentul pentru glanda tiroida pe care il urmez de la 17 ani este de fapt gresit si ca nu a facut decat sa inrautateasca situatia. Sunt disperata, nu mai stiu ce sa fac. (…) Aseara am vorbit cu mami si i-am spus ca nu mai pot sa mai traiesc asa ca ma sinucid. Am 25 de ani si trebuie sa fac ceva in viata si ma gandesc ca mai tarziu nu o sa mai pot sa fac nimic, nici sa ma ridic din pat”, mai zicea ea atunci.

