O mai tineti minte pe „Barbie de Romania”? Blonda a lesinat pe scena la X Factor, dar acum barbatii sunt cei care lesina dupa ea. S-a transformat intr-o bomba sexy

Barbie de Romania, sau Sabrina Fabian, pe numele sau real, a facut furori la X Factor in anul 2015. Atunci ea a venit sa isi arate talentul, dar emotiile si-au spus cuvantul pentru blondina. Tanara a lesinat in direct, dand o sperietura grozava celor prezenti. Si-a revenit rapid, iar acum ea ea care ii face pe barbati sa lesine, atunci cand este vazuta pe strada.

Sabrina Fabian a avut parte de multa atentie. Toate camerele de filmat au fost asupra ei, mai ales dupa momentul in care a lesinat pe scena. Blonda a venit la X Factor sa-si arate talentul artistic, dar se pare ca emotiile nu au fost la locul lor. Brusc, cantareatei i s-a facut rau, iar juratii au sarit in ajutorul ei. Barbie de Romania, asa cum a fost numita dupa acel moment, s-a transformat dupa ani intr-o super bomba sexy. Si-a facut cateva imbunatatiri la aspectul fizic, iar pentru a arata ca o adevarata papusa e nevoie de multa munca. A inceput cu sanii, si-a facut implant, iar acum nu mai este ea cea care lesina, ci barbatii care o vad. A trecut prin numeroase transformari de look ce i-au adus multa atentie din partea sexului masculin.

Pana cand il va gasi pe „Ken”, la varsta de 21 de ani Barbie de Romania e pregatita sa cucereasca multi barbati cu frumusetea ei. Si ca tot vorbim de frumusete, Sabrina a lucrat ca model pentru o agentie americana, ce i-a adus acestea bani frumosi, dar si fotografii impresionante pentru conturile sale de socializare.

