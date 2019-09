O mama dezvaluie cum fiica ei a fost la un pas de a fi rapita. Exista similitudini intre povestea femeii si cazul Adrianei

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Florentina Gheorghe, din Gura Sutii, a dezvaluit ca fetita ei, tot de 11 ani, ca si Mihaela Adriana Fieraru, a fost aproape de a fi rapita de doi straini care erau intr-o duba. Seful Politiei Romane: "400 de copii au disparut doar de la inceputul acestei luni" „Am avut o situatie asemanatoare, cu fetita mea de 11 ani, acum doua saptamani, joi. Aici, la stalp. Fetita s-a lipit de stalp si a venit brusc o duba alba si a bagat-o in fata fetitei. M-am dus dupa ea repede si am chemat-o. Cine o fi fost, Dumnezeu stie, s-a urcat repede in masina si a bagat repede tare si a fugit incolo. Coborase din masina, unul dintre ei. Daca a vazut ca m-am dus repede dupa fetita, celalalt i-a zis: „Hai, urca repede in masina!& ...