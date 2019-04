O mama obsedata de selfie-uri si-a ucis copilul de doi ani. I-a ascuns ramasitele in poseta

Nakira Griner, in varsta de 24 de ani, din New Jersey, SUA, le-a povestit politistilor ca, in timp ce mergea pe strada cu cei doi copii ai sai, un barbat a lovit-o si i-a rapit baietelul de doi ani. Dar politistii au devenit suspiciosi atunci cand femeie s-a incurcat in explicatii.

Autoritatile au facut cautari la locuinta femeii, acolo unde au descoperit oribila crima. Ea si-a ucis fiul de 2 ani, l-a transat si i-a dat foc. Ramasitele lui au fost gasite in poseta lui Nakira.

Nakira a fost supusa unui test poligraf pe care l-a picat. Ea a recunoscut in timpul interogatorului ca l-a ranit pe baietel pentru ca acesta nu voia sa manance si nu o asculta.

Femeia a mai spus ca l-a lovit pe baiat, dar ca l-a lasat in viata, de unul sigur pe strada, vrand ca un trecator sa-l gaseasca si sa-l ajute, potrivit The Sun.

Tanara este acuzata de omor, maltratarea unui copil, profanare de cadavre si ascunderea sau distrugerea de probe. Investigatia continua, dar daca va fi gasita vinovata, Nakira va sta cel putin 25 de ani dupa gratii.

