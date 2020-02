O masina a intrat in soldati, la Ierusalim: 14 persoane sunt ranite, politia spune ca e atac terorist

Politia din Israel a deschis o ancheta pentru atac terorist dupa ce 14 persoane au fost ranite, intre care una grav, cand o masina a intrat in multime in plin centrul Ierusalimului, in noaptea de miercuri spre joi, au anuntat autoritatile israeliene. In orasul Jenin din Cisiordania, un palestinian a fost ucis si alti sapte raniti in ciocniri cu armata israeliana.