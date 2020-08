O masina a intrat intr-un stalp si un cap de pod. Un adolescent, pasager, mort

Un pasager a murit în urma unui grav accident produs în această dimineață, în comuna Arbore din județul Suceava.

Pompierii militari au intervenit, in aceasta dimineata, in jurul orei 3:00, cu o autospeciala pentru descarcerare, o ambulanta SMURD si cu sprijinul unui echipaj SAJ, la un accident rutier produs pe raza comunei Arbore.Militarii au gasit o masina avariata, care, din declaratiile celor de la fata locului, intrase in coliziune cu un stalp si un cap de pod, relatează ISU Suceava.In autoturism, pe bancheta din spate, se afla un tanar de aproximativ 17 ani, in stare de inconstienta si cu leziuni foarte grave la nivelul capului.Salvatorii l-au extras si l-au predat echipajului Serviciului de Ambulanta Judetean.Ulterior, din nefericire, victima a fost declarata decedata.Polițiștii investighează acest caz.Sursă foto: ISU Suceava