O masina s-a facut scrum si alta a ars partial; Focul a pornit de la un scurtcircuit electric

Profesorii vor avea salarii mai mari de la 1 ianuarie 2020, asa cum este prevazut in OUG 114/2018. Florin Citu, ministrul Finantelor, a declarat ca in privinta salariilor profesorilor actuala legislatie va fi pusa in aplicare, chiar daca liberalii si Guvernul au adus in discutie abrogarea anumitor parti din ordonanta. Ministrul Finantelor a dat urmatoarele declaratii: