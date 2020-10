O mexicana de 103 ani a supraviețuit Covid-ului, deși avea o grava boala pulmonara

O mexicancă în vârstă de 103 ani care suferea de o gravă boală pulmonară cronică s-a vindecat de COVID-19 după ce a fost internată timp de 11 zile, a informat Institutul mexican de securitate socială (IMSS), potrivit AFP, preluată de Agerpres. Dona Maria a fost testată pozitiv cu noul coronavirus, însă nu suferea de factori […] The post O mexicană de 103 ani a supraviețuit Covid-ului, deși avea o gravă boală pulmonară appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.