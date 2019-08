O minora din Vaslui a sunat la 112 pentru a anunta ca a fost violata de tatal vitreg. Ce a urmat este incredibil

112 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un caz revoltator s-a petrecut in localitatea vasluiana Grivitia. Pe 17 august, in jurul orei 20.00, o fata in varsta de 15 ani a sunat la 112 sa anunte ca fost abuzata sexual de tatal vitreg, insa reactia autoritatilor a fost una uluitoare. Oamenii legii au luat act de cele intamplate si au lasat victima sa locuiasca sub acelasi acoperis cu agresorul cercetat in libertate, minora intorcandu-se in casa agresorului. De cealalta parte, politistii se apara si spun ca decizia ar fi apartinut mamei fetei. Minora a fost transportata la spital, pentru un control ginecologic Fata a ajuns la spital insotita de mama sa. Astfel, medicul care a consultat-o, a confirmat ca minora a fost abuzata sexual. Acesta a anuntat polit ...