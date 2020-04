O misterioasa complicație de coagulare a sangelui ucide pacienții cu COVID-19 (Washington Post)

Considerat inițial un virus respirator relativ simplu, COVID-19 se dovedește a fi mult mai înfricoșător, scriu, în ediția de joi, jurnaliștii Washington Post, integrând într-un tablou alarmant observații clinice pe care și medicii italieni și germani le-au publicat în ultima săptămână, fără să fi reușit cineva să le aprofundeze până acum. Medicii din SUA sunt […] The post O misterioasă complicație de coagulare a sângelui ucide pacienții cu COVID-19 (Washington Post) appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.