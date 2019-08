O multime de posturi vacante la Sanatoriul Balnear si de Recuperare Mangalia

Sanatoriul Balnear şi de Recuperare Mangalia, județul Constanța organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale vacante, de:• asistent medical debutant generalist, studii PL. la secția sanatorială recuperare, medicină fizică și balneologie. 3 posturi• asistent medical generalist, studii PL. la secția spital recuperare, medicina fizică și balneologie I 1 post• asistent medical debutant generalist, studii PL, la secția spital recuperare, medicina fizică și balneologie II, 1 post• registrator medical, la serviciul de primire și internare a bolnavilor. 1 post• registrator medical debutam, la serviciul de primire și internare a bolnavilor. 2 posturi• asistent medical debutant, specialitatea balneofizioterapie, studii PL la laboratorul de recuperare, medicina fizică și balneologie. 2 posturi• băieș, la laboratorul de recuperare, medicina fizică și balneologie. 1 post• îngrijitoare, la laboratorul de recuperare, medicina fizică și balneologie. 1 post• asistent medical debutant, specialitatea balneofizioterapie, studii PL în laboratorul de recuperare, medicina fizică și balneologie, la ambulatoriul de specialitate, 2 posturi• băieș la laboratorul de recuperare, medicina fizică și balneologie, la ambulatoriul de specialitate. 2 posturi• asistent medical șef. specialitatea balneofizioterapie, studii PL la laboratorul de recuperare, medicină fizică și balneologie 1 post• auditor, gradul II. specialitate economica, la compartimentul audit. 1 post• referent de specialitate, gradul III. specialitate juridică, la biroul resurse umane-salarizare, 1 post• inginer specialist gradul IA, la compartimentul tehnic, 1 post• ospătar, muncitor calificat IV, la bloc alimentar, 4 posturi• bucătar, muncitor calificat I, la bloc alimentar, 2 posturi• paznic, 1 post• electrician, muncitor calificat 1, 1 post• instalator, muncitor calificat 1, 1 post• zugrav, muncitor calificat 1, 1 post• manipulant, 1 post• liftier, muncitor calificat IV, 1 post• spălătoreasă, 1 postCondiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:– diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare, conform Hotararii Guvernului nr. 797/1997– diplomă de bacalaureat– certificat O.A.M.G.M.A.M.R. insoţit de avizul anual sau adeverinţă pentru participare la concurs, eliberată de O.A.M.G.M.A.M.R– diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare, conform Hotararii Guvernului nr. 797/1997– diplomă de bacalaureat– certificat O.A.M.G.M.A.M.R. insoţit de avizul anual sau adeverinţă pentru participare la concurs, eliberată de O.A.M.G.M.A.M.R– 6 luni vechime în specialitate– diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare, conform Hotararii Guvernului nr. 797/1997– diplomă de bacalaureat– certificat O.A.M.G.M.A.M.R. insoţit de avizul anual sau adeverinţă pentru participare la concurs, eliberată de O.A.M.G.M.A.M.R– 5 ani vechime in funcţia de asistent medical ( pentru funcţia de asistent medical şef )-şcoală generală– diplomă de studii medii de specialitate sau diplomă de studii medii– 6 luni vechime in activitate– diplomă de studii medii de specialitate sau diplomă de studii medii– diplomă de calificare– 9 ani vechime in meserie– diplomă de calificare-autorizaţie ISCIR ( pentru liftier)-diplomă de calificare-diplomă de calificare– 6 ani vechime in meserie-şcoală generală-atestat profesional ( pentru paznic)– diploma de licenţă– 1 an vechime in specialitate– diploma de licenţă– 6 luni vechime in specialitate– diploma de licenţă– 6 ani 6 luni vechime in specialitate– Proba scrisă în data de 03.09.2019, ora 10.00,– Proba interviu în data de 06.09.2019, ora 10.00,– Proba scrisă în data de 03.09.2019, ora 13.00,– Proba interviu în data de 06.09.2019, ora 13.00,– Proba scrisă în data de 03.09.2019, ora 10.00,– Proba interviu în data de 06.09.2019, ora 10.00,– Proba scrisă în data de 03.09.2019, ora 13.00,– Proba interviu în data de 06.09.2019, ora 13.00,Relaţii suplimentare la sediul din Mangalia, str. Mircea cel Bătrân nr. 2, judeţul Constanţa, persoană de contact – Alexandru Livia, telefon 0241751337, int. 506, fax 0241751759, e-mail: office@balnear.net.