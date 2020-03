O nava este in carantina in Portul Constanta. Altele sunt asteptate in Constanta, Midia, Tulcea si Mangalia

O navă este în carantină în Portul Constanţa. Altele sunt aşteptate în Constanţa, Midia, Tulcea şi Mangalia





La ora postării acestui material se află în carantină, în rada Portului Constanţa nava Navin Hawk-pavilion Marshall Islands.

Nava a venit din portul Barletta-Italia, are 14 membri în echipaj, a plecat din Italia pe data de 6 martie şi a ajuns la Constanţa pe 11 martie;

Totodată nava Anatoliy Nicolaev-pavilion Rusia, vine din portul Monfalcone-Italia.

A plecat din portul menţionat la 10 martie şi este aşteptată la sosire în Constanţa mâine. Are 9 membri în echipaj.

Miercuri mai este aşteptată în Portul Constanţa, nava Marmed, sub pavilion Italia.

Vine din portul Ravenna cu 13 membri în echipaj.

În Portul Mangalia este aşteptat să vine mâine, din Port Millazo-Italia, nava Daztona, sub pavilion Malta. A plecat din Italia pe 2 martie şi este aşteptată la sosire mâine în jurul orei 08.00. Are 28 de membri în echipaj.

La Tulcea este aşteptată să sosească nava St Angelo, sub pavilion Malta. A plecat pe 13 martie şi este aşteptată la sosire pe 30 martie. Are şase membri în echipaj înmarcaţi pe 9 martie în Italia. Nava a stat în carantină în Malta.



Tot la Tulcea este aşteptată şi nava Pegasus pavilion Antigua&Barbuda. Nava vine din Portul Ravenna-Italia.

A plecat cu 11 membri în echipaj din portul Ravena pe 19 martie.

La Midia se află, de ieri, nava Blue Save Star, sub pavilion Rusia, cu 11 membri la bord.



Sursa foto: Arhivă ZIUA de Constanta