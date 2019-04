O noua ancheta a fost deschisa in cazul incendiului de la Notre Dame

Notre Dame 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); O ancheta pentru ''escrocherie in banda organizata'', ce vizeaza persoane care au lansat ''fraudulos'' apeluri la donatii sub pretextul reconstructiei catedralei Notre-Dame, a fost deschisa vineri, potrivit Parchetului din Paris, care a facut apel la ''vigilenta'', relateaza AFP. Ancheta a fost initiata ca urmare a unei plangeri din partea Fundatiei pentru Patrimoniu referitoare la persoane care incearca sa solicite fraudulos donatii in numele sau, in plina mobilizare pentru reconstruirea emblematicei catedrale pariziene, devastata de un incendiu luni seara. Potrivit Parchetului, persoanele respective actionau prin intermediul apelurilor telefonice s ...