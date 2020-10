O noua ancheta la Biroul Electoral Sector 1, dupa apariția imaginilor cu persoane care umbla la sacii cu voturi / VIDEO

Poliția și Parchetul pe pe lângă Judecătoria Sectorului 1 au anunțat o nouă anchetă la Biroul Electoral Sector (BES) 1, după ce, miercuri seara, în emisiunea “Sinteza zilei” de la Antena 3, au fost difuzate imagini cu mai mulți membri ai USR -PLUS care au avut calitatea de observatori și care, însoțiți de președintele BES, […] The post O nouă anchetă la Biroul Electoral Sector 1, după apariția imaginilor cu persoane care umblă la sacii cu voturi / VIDEO appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.