O noua campanie privind violenta domestica! Mai multe institutii iesene sunt implicate

Maine, 22 mai 2019, Asociatia ROR organizeaza un eveniment in care mai multe institutii vor prezenta si vor trage un semnal de alarma referitor la Violenta in familie, intre statistici si realitate. In cadrul evenimentului, cei prezenti, vor afla informatii interesante de la invitatii Asociatiei ROR, despre acest fenomen omniprezent in societatea contemporana: VIOLENTA. Invitati: •Raluca Daria Diaconiuc -Expert media -violenta domestica - in calitate de Speaker, si reprezentanti din urmatoarele institutii : •Inspectoratul de Politie Judetean Iasi •Politia Locala Iasi •Directia Generala de Asistenta Sociala Iasi si Protectia Copilului Iasi •Colegiul Nationa ...