O noua demisie zguduie Administrația Trump. Rick Perry, secretarul Energiei parasește iși va parasi in curand postul

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat joi că secretarul american al Energiei, Rick Perry, își va da demisia la finalul anului, potrivit Reuters preluat de mediafax.

Anunțul președintelui american a venit cu doar o zi înaintea termenului-limită oferit de Congres lui Perry pentru a furniza documente în cadrul anchetei parlamentare care ar putea duce la demiterea lui Donald Trump.

Aflat la un eveniment în Texas, Trump a declarat că a fost anunțat acum câteva luni că Perry va demisiona.

„Rick și cu mine am vorbit în ultimele șase luni. De fapt, am crezut că ar putea pleca puțin mai devreme. Dar are planuri mari. Va avea un succes foarte mare. Avem un succesor pentru el. Îl vom anunța curând”, a declarat președintele american.

Potrivit presei, secretarul adjunct al Energiei, Dan Brouillette, ar urma să îi ia locul lui Perry în funcție.