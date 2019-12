O noua demitere de antrenor in Liga 1. Antrenorul lui FC Voluntari pleaca dupa ce a strans doar 8 puncte in 2019

FC Voluntari a terminat rusinos anul 2019, cu o infrangere acasa in fata campioanei CFR Cluj, scor 0-4, iar gruparea ilfoveana se va desparti de antrenorul Cristiano Bergodi, dupa ce acesta a reusit doar o singura victorie in cele 21 de etape disputate in acest an in sezonul regular, in fata lui FCSB.