O noua editie a frumosului Festival Catalina, in aceste zile la Iasi

Palatul Copiilor Iasi in parteneriat cu Inspectoratul Scolar Judetean (ISJ)Iasi si Ministerul Educatiei Nationale organizeaza la Iasi, in perioda 23-27 iulie 2019, a XXV-a editie a Festivalului International de Folclor pentru Copii si Tineret "Catalina". Invitam publicul iesean miercuri, 24 iulie 2019, incepand cu orele 16.00 la deschiderea acestui important eveniment din orasul nostru, care va avea loc in gradina parc din Complexul Palas Mall. In acest an vor participa noua ansambluri folclorice din strainatate: Spania, Rusia, Bulgaria, Bosnia Hetegovina, Polonia, Republica Moldova, precum si 20 de ansambluri folclorice din tara, din judetele: Arad, Go ...