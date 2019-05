O noua editie a Marsului Absolventilor in Iasi. Mai multe strazi vor fi blocate cateva ore - FOTO, LIVE VIDEO

marsul absolventilor google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Eveniment important pentru tinerii absolventi ai universitatilor iesene, la finalul acestei saptamani • Marsul absolventilor din acest an va fi urmat de un concert de muzica usoara cu artisti de renume in fata Palatului Culturii. Astazi, 24 mai 2019, municipalitatea ieseana organizeaza o noua editie a Marsului Absolventilor. Ca în fiecare an, evenimentul va fi punctul central al Festivalului International al Educatiei (FIE), eveniment devenit traditie pentru studentii care încheie studiile la universitatile din Iasi. Marsul Absolventilor 2019 va avea urmatorul traseu: la ora 15.55 coloana absolventilor de la Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara „Ion Iones ...