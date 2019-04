O noua editie de succes pentru Concursul scolar judetean ” Titu Maiorescu”

afis google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); E primavara concursurilor scolare in Iasi! Sub egida Inspectoratului Scolar Judetean Iasi, joi, 18 aprilie 2019, Colegiul Tehnic” Ioan C. Stefanescu” a fost, din nou, gazda unui concurs cu traditie, destinat elevilor de la liceele tehnologice pasionati de stiintele socio-umane. Concursul judetean de Stiinte Socio-Umane ”Titu Maiorescu” se afla la cea de-a XV-a editie si cuprinde doua sectiuni: proba teoretica (scrisa) si proba practica – de referate si comunicari stiintifice. Elevii pot participa la oricare dintre cele doua probe, la disciplinele: Logica, argumentare si comunicare, Educatie antreprenoriala, Psihologie, Economie si Economie aplicata. Anul acesta au hotarat ...