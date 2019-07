O noua editie exploziva la BZI LIVE. Ion Cimpeanu, secretar de stat in Ministerul Mediului, va explica totul despre unele subiecte extrem de importante - LIVE VIDEO

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Nu ratati o noua emisiune de marca in studioul BZI LIVE. Vineri, 05 iulie, de la ora 13.00, la BZI LIVE va veni Ion Cimpeanu, secretar de stat in Ministerul Mediului. Invitatul moderatorului Cristian Hitruc va prezenta pe larg o serie de proiecte derulate de institutia guvernamentala pe care o reprezinta, atat in tara cat si in straintate. Secretarul de stat va mai detalia si aspecte legate de unele intalniri externe in contextul presedentiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene, dar si alte detalii privind mediul inconjurator. In plus, secretarul de stat va explica si cum pot fi salvate ariile protejate, dar si cum pot fi implementate proiectele de mediu la nivelul autoritatilor locale si centrale. Cei int ...