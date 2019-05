O noua emisiune cu impact pentru alegatori. Europarlamentarul ALDE Norica Nicolai, in direct la BZI LIVE, despre impactul alegerilor europarlamentare in Romania

emisiune bzi live google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Vineri, 17 mai 2019, de la ora 11.00, in studioul BZI LIVE, va fi prezenta Norica Nicolai, europarlamentar al grupului Aliantei Liberailor si Democratilor (ALDE). Norica Nicolai, candidat pentru un nou mandat in Parlamentul de la Bruxelles, va vorbi in emisiunea moderata de Roxana Caraiman despre situatia actuala din Europa, despre impactul acestor alegeri pe continent, dar si despre viitoarele proiecte pe care le are in derulare in noul mandat. Toti cei care doresc sa adreseze intrebari invitatului, o pot face la rubrica de comentarii, pe www.bzi.ro sau folosind pagina de . Ai ratat una dintre emisiunile BZI LIVE?! Nicio problema, le poti vedea dand click pe linkul de mai jos: BZI L ...