O noua era a zborului spațial ar putea incepe in aceasta seara. Cat platește NASA pentru cursa, lui Musk

O seară a premierelor, promit SpaceX și Nasa, dacă vremea le va permite să lanseze, măcar la a două încercare, capsula Crew Dragon, cu doi astronauți la bord. Va fi prima dată când o companie privată duce pe orbită un om și prima lansare de astronauți din SUA în aproape un deceniu. Poate cel mai […]