O noua fațeta a crizei umanitare. Grecia a abandonat mii de migranți pe mare (Investigație de presa)

Guvernul grec a alungat în secret mai mult de 1.000 de refugiați de la granițele Europei, traversându-i pe mulți până la marginea apelor grecești și apoi abandonându-i în plute de salvare gonflabile și uneori supraîncărcate, scrie ediția de luni a New York Times. Începând cu luna martie, oficialii greci au aruncat pe mare cel puțin […]