O noua firma pe Bursa de la București: Holde Agri Invest intra joi la tranzactionare pe Piata AeRO

Acţiunile societăţii de agribusiness Holde Agri Invest (HAI) vor intra joi la tranzacţionare pe Piaţa AeRO din cadrul Sistemului Multilateral de Tranzacţionare (SMT) al BVB. Potrivit Bursei de Valori Bucureşti, vor intra la tranzacţionare doar acţiunile de clasa A (ordinare) ale Holde Agri Invest, care reprezintă 86,47% din capitalul social al societăţii. Diferenţa de 13,53% […]