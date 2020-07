O noua infatisare in procesul firmei care a actualizat documentatia pentru Cazinoul din Constanta si a vrut sa-l restaureze

• S-a decis efectuarea unei expertize tehnice în construcții în legătură cu lucrările desfășurate la Palatul Copiilor Vaslui.Procesul firmei care a actualizat documentația privind restaurareadin Constanța și care, anul trecut, s-a înscris, fără succes, la licitația organizată pentru atribuirea contractului de reabilitare a edificiului continuă la Judecătoria Vaslui.Magistrații au stabilit un nou termen de judecată în dosarul ce vizează firma, pe care procurorii ieșeni au acuzat-o de nelegalități în legătură cu derularea contractului pentru reabilitarea Palatului Copiilor Vaslui. Noua înfățișare va avea loc la data de 16 iulie, de la ora 10.00.La ultima înfățișare în cauză, s-a decis efectuarea unei expertize tehnice în construcții în legătură cu lucrările desfășurate la Palatul Copiilor Vaslui.Amintim că firma Impex Romcatel Cercetare Proiectare (fostă Impex Romcatel) este acuzată în proces alături de administratorul Viorica Frunză, dar și de contabilul șef Iulia Ursache.Potrivit rechizitoriului întocmit de procurori, „la data de 03.07.2018 procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Iaşi a dispus trimiterea in judecată a S.C. Impex Romcatel Cercetare Proiectare S.A. (fosta denumire SC Impex Romcatel S.A), care, în calitate de persoană juridică, în perioada anilor 2008- 2011, a indus în eroare Palatul Copiilor Vaslui prin prezentarea la plată de situații de lucrări nereale întocmite cu ocazia derulării contractului nr. 4 din 03.11.2008 privind «Reactualizare proiect tehnic și execuție consolidare Palatul Copiilor Vaslui», cauzând prin aceasta persoanei vătămate un prejudiciu în cuantum de 1.263.296.06 lei, aspect ce realizează elementele constitutive a infracţiunii de înșelăciune“.Așa cum am menționat, prin același rechizitoriu, au mai fost trimise în judecată Viorica Frunză, administratorul firmei, acuzată de înșelăciune și uz de fals, dar și Iulia Ursache, contabilul șef al societății, acuzată, de asemenea, de înșelăciune.Legat de Impex Romcatel Cercetare Proiectare, așa cum am precizat anterior, în anul 2018 aceasta a întocmit documentația ce a stat la baza organizării pentru reabilitarea Cazinoului din Constanța, iar anul trecut firma s-a și înscris în cursa pentru obținerea contractului de reabilitare, însă fără succes.