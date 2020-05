O noua lecție a Italiei! Cat de ingrozitoare pot fi sechelele dupa vindecarea de COVID-19 (NYT)

Simptomele debilitante pot dura mult după ce corpul unei persoane a scăpat de coronavirus, o realitate cu care se confruntă acum italienii, transmite corespondentul New York Times, la Roma. Persistența virusului și lungimea convalescenței au devenit subiecte de conversație în nordul Italiei, unde unii dintre cei mai îndurerați italieni se regăsesc în incertitudine fizică și financiară, […] The post O nouă lecție a Italiei! Cât de îngrozitoare pot fi sechelele după vindecarea de COVID-19 (NYT) appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.