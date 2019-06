O noua melodie inregistrata de Whitney Houston a fost lansata vineri - AUDIO

O înregistrare din 1991 a piesei lui Steve Windwood "Higher Love", cântată de Whitney Houston, a fost lansată vineri, potrivit Variety. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); Melodia a fost cântată prima dată, în 1990, la un concert în Tokyo. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); Înregistrarea urma să apară pe cel de-al treilea album, "I’m Your Baby Tonight", potrivit contului oficial de socializare al lui Clive Davis, fostul şef al Arista Records, cel care a descoperit-o şi a îndrumat-o pe Houston în anii '80 şi '90. Tot potrivit Instagramului, norvegianul DJ Kygo este cel care a remixat înregistrarea. Melodia a fost lansată la miezul nopţii pe Coasta de Est a Americii. "Higher Love" a fost lansată prima dată de Winwood în 1986 şi a fost scrisă în colaborare cu Will Jennings, cunoscut pentru "Tears in Heaven", cântată de Eric Clapton. Whitney Houston a murit pe 11 februarie 2012. Ea a fost găsită moartă în cada unei camere de hotel din Beverly Hills, decesul ei fiind considerat accidental. Factori care au contribuit la moartea ei au gost şi consumul de cocaină şi boala de inimă de care artista suferea Articolul de mai sus este destinat exclusiv informării dumneavoastră personale. Dacă reprezentaţi o instituţie media sau o companie şi doriţi un acord pentru republicarea articolelor noastre, va rugăm să ne trimiteţi un mail pe adresa abonamente@news.ro.