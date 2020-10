O noua metoda de inselatorie: Barbat, pacalit de o maicuta

O nouă înşelătorie circulă în judeţul Prahova.

Un bărbat a rămas fără 12.599 de lei, apelând la serviciile "unei măicuţe" cu speranţa că îi va rezolva neînţelegerile cu soţia, potrivit România TV.

O femeie de 20 de ani a fost condamnată la un an şi două luni de arest cu suspendare pentru înşelăciune. Tânăra a profitat de naivitatea unui bărbat şi l-a minţit pe acesta că este măicuţă la Mănăstirea Buciumeni din Galaţi.Aceasta l-a minţit pe om că poate să îi rezolve problemele prin nişte ritualuri religioase, contra-cost. Omul i-a transferat mai multe sume ce au însumat totalul de 12.559 lei, scrie Adevărul.Inculpata în vârstă de 20 de ani are patru clase, nu are loc de muncă, dar nici antecedente penale. Ea şi-a recunoscut faptele şi nu a contestat nicio probă administrată în cursul urmăririi penale.