O noua metoda: Depistarea de la distanta a Covid-19 cu ajutorul laserului

Un grup de cercetători israelieni a dezvoltat o metodă pentru diagnosticarea de la distanţă a coronavirusului cu ajutorul fasciculului laser, a anunţat Universitatea Bar Ilan (BIU) din centrul Israelului, citată luni de agenţia Xinhua, preluată de Agerpres. Dispozitivul percepe de la distanţă, chiar şi de la zeci de metri, modificări ale motilităţii ţesuturilor, provocate de