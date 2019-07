O noua mini-vacanta pentru bugetari aprobata de Guvern

Minivacanta google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Angajatii din institutiile publice vor avea o mini-vacanta de Sfanta Marie. Guvernul a adoptat miercuri o hotarare prin care a declarat ziua de 16 august zi libera pentru bugetari. Sunt exceptati magistratii care au termene in acea zi si alti salariati care trebuie sa asigure permanenta in unele institutii. Pe 15 august este Adormirea Maicii Domnului si este deja zi libera, iar sarbatoarea pica intr-o zi de joi. Cum 16 august a fost declarata zi libera, se face punte cu zilele de sambata si duminica si bugetarii vor avea o minivacanta de 4 zile in perioada 15-18 august. Marea, alegerea perfecta pentru turisti. Tarifele la cazare au crescut chiar si cu 25% Daca ti-a placut articolul, t ...