O noua mizerie se pregateste sa fie ascunsa sub presul PSD

Cata ticalosie morala trebuie sa colcaie in sufletul unora, daca au fost in stare sa elaboreze un proiect intitulat pompos "Legea recunostintei intre generatii", conform caruia tinerii sa fie obligati prin lege sa plateasca in numerar respectul datorat parintilor sau bunicilor, ajunsi la varsta senectutii si a neputintei!