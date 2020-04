O noua Ordonanta Militara. Marcel Vela, Bogdan Despescu si Raed Arafat, declaratii la sediul MAI (documente)

Ministrul Afacerilor Interne, Ion Marcel Vela, secretarul de stat Bogdan Despescu și secretarul de stat Raed Arafat susțin chiar în acest moment, la sediul MAI, declarații de presă și prezintă conținutul Ordonanței Militare nr.8. Declarațiile sunt transmise în direct de TVR și pe pagina oficială de Facebook a Ministerului Afacerilor Interne.



Marcel Vela, ministru MAI:

- Sunt conștient că mă adresez unui popor creștin și moral. Stând în casă și respectând restricțiile vom intra mai repede in normalitate ape care ne-o dorim cu totii. Stiu că vă doriți să mergeti la Biserica în noaptea de Inviere, dar e mai bine sa stam acasa ca sa evitam explozia cazurilor".

- Intram intr-o perioada foarte importanta pentru toata crestinatatea. E perioada in care fiecare isi face planuri. Sunt constient ca ma adresez unui popor cu frica lui Dumnezeu.

- Au venit peste noi momente tulburi, care au adus schimbari majore in viata fiecaruia. Distantare sociala, probleme economice. Stand in casa, vom reusi sa intram mai repede in normalitate. Stiu ca e greu, stiu ca v-ati dori sa fiti la biserica in noaptea de Inviere. dar e mai bine sa ne bucuram de cei dragi multi timp inainte.

- Am suplimentat numarul patrulelor. Politia Romana, Jandarmeria, Armata sunt zi de zi in misiuni operative.

- Azi am semnat Ordonanta Militara 8. Va fi publicata in Monitorul Oficial in cateva ore.

Principalele prevederi sunt:

- Din aceasta seara e permisa circulatia in afara locuintei a pescarilor

- Din aceasta seara e permisa circulatia in afara locuintei a apicultorilor spre stupine

- E permisa circulatia pentru servicii de reparatii auto

- Am prelungit interdictia zborurilor inspre si dinspre Spania cu inca doua saptamani

- Pietele agroalimentare raman deschise pe toata durata starii de urgenta pentru cei care prezinta certificat de producator agricol

- Unitatile fitofarmaceutice raman deschise pe perioada starii de urgenta

- Se redeschid vamile cu Ungaria pentru muncitorii transfrontalieri

Se suspenda activitatea în centrele de bătrani și minori, inclusiv în cele private

- Se suspendă cumpărarea de actiuni la companiile energetice

- În zilele de joi, vineri si sambata - premergatoare sarbatorilor Pascale- operatorii economici isi pot prelungi orarul de functionare

Măsuri pentru securitatea alimentară

- Se interzice exportul pentru următoare produse agroalimentare: grâu, orez, orz, soia, porumb, produse de patiserie și tot ce tine ce zona produselor interzise

- Procedurile de export pentru aceste produse aflate in derulare se suspenda pe perioada starii de urgenta.

- Se suspenda si activitatea pentru emiterea certificatelor fito-sanitare necesare pentru exportul acestor produse