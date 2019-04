O noua piesa a grupului Florence + the Machine a fost lansata in serialul 'Game of Thrones' - VIDEO

O nouă piesă a grupului Florence + the Machine, o versiune a cântecului „Jenny of Oldstones”, a fost lansată odată cu genericul de final al celui de-al doilea episod din ultimul sezon al serialului „Urzeala tronurilor/ Game of Thrones”, care a avut premiera duminică seară, scrie news.ro.

Florence Welch, singurul artist inclus în sezonul al optulea şi ultimul al serialului HBO, a înregistrat piesa după ce a fost contactată personal de creatorii show-ului, David Benioff şi D.B. Weiss, admiratori ai cântăreţei.

„Am fost mereu fani ai muzicii lui Florence, iar trailerul sezonului secund cu piesa ei «Seven Devils» este, probabil, cel mai puternic pe care l-am avut”, au spus cei doi într-un comunicat citat de Variety. „Ocazia de a auzi vocea ei nepământeană în show-ul nostru a fost mereu în minţile noastre. Suntem încă şocaţi că a acceptat să cânte «Jenny of Oldstones» şi suntem îndrăgoştiţi de rezultat”.

Citește și: Pink a decis să nu mai publice pe reţelele de socializare imagini cu copiii ei

De cealaltă parte, Florence Welch a spus: „Când am auzit prima dată melodia mi-a sunat ca un cântec de leagăn celtic. Muzica celtă mi-a curs mereu prin vene, aşa că am simţit că pot face ceva cu el. Magia şi ritualul din «Game of Thrones», să nu mai vorbesc despre costume, m-au atras mereu”.

„Jenny of Oldstones” a fost scris de Ramin Djawadi, Dan Weiss, David Benioff şi George R.R. Martin.

Serialul „Game of Thrones” se va încheia pe 19 mai.

Florence + the Machine va începe în luna mai un turneu în America de Nord, iar în iulie va ajunge şi la festivalul Electric Castle din judeţul Cluj.