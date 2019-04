O noua PREMIERA la Opera Nationala Romana Iasi

Opera Nationala Romana Iasi google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); „Sunetul muzicii”, o bucurie pentru publicul de toate varstele! Dupa sase ani de la premiera continua sa fie unul dintre spectacolele de top ale Operei Nationale Romane Iasi. O minunata poveste de dragoste, un frumos exemplu al puterii muzicii, a fost aseara in atentia publicului la Opera Nationala Romana Iasi. Este vorba despre celebrul spectacol „Sunetul muzicii” de Richard Rodgers. Premierele spectacolului au avut loc pe 3 si 5 aprilie 2013, jucandu-se pentru prima data la institutia ieseana in limba romana, traducerea fiind adaptata de solistul Adrian Ionescu. De mentionat faptul ca de sase ani acest spectacol se joaca cu casa inchisa, fiind apreciat atat de c ...