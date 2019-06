O noua prognoza meteo speciala pentru București

Vremea rămâne călduroasă duminică, în Bucureşti, cu temperaturi de 32-33 grade Celsius şi disconfort termic ridicat, însă vor fi şi perioade de instabilitate atmosferică mai ales după-amiaza şi spre seară, a declarat, duminică, meteorologul de serviciu al Administraţiei Naţionale de Meteorologie (ANM), citat de Agerpres. “Astăzi (duminică, 16 iunie n.r.) vremea va fi instabilă în The post O nouă prognoză meteo specială pentru București appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.