O noua rasa romaneasca de oi va putea fi omologata luna viitoare. Ce nume ar putea purta noua rasa

O nouă rasă românească de oi va putea fi omologată luna viitoare, informează stiri.tvr.ro . Este vorba despre rasa Prolific, care dă mai multă carne, mai mult lapte și mai mulți miei. O delegație de oameni de afaceri francezi s-au arătat interesați de exemplare și nu este exclus să cumpere în viitor mioare de la noi.Un berbecuţ, care are 120 de zile, cântărește 51 de kilograme. Față de un berbecuț obișnuit, de aceeași vârstă și crescut în condiții similare, are cu 8 kilograme mai mult. Iar prețul este de 1.400 de lei.Noua rasă, botezată, deloc întâmplător, "Prolific", a fost obținută după 30 de ani de eforturi ale cercetătorilor constănțeni de la Institutul Palas.În Iulie, rasa Prolific va fi omologată de către Agenția Națională pentru Zootehnie, sub numele de Merom. Crescătorii de animale din România sunt încântați de noua rasa, care ridică standardul calității.Încurajați de succes, specialiştii constănțeni vor acum să obțina încă o rasă nouă, care ar putea fi omologată după 15 ani.Sursa foto: icdcocpalas.ro