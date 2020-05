O noua scadere a numarului de infectari cu SARS-CoV-2 in Romania

270 de cazuri noi au fost confirmate în ultimele 24 de ore pe teritoriul României, în scădere față de ieri (325). Totalul a ajuns la 14.107 pacienți infectați, dintre care 5.788 vindecați și 858 decedați. În ultimele 24 de ore au fost prelucrate 11.297 de teste. Informațiile complete pe stirioficiale.ro. Pe teritoriul României au fost confirmate, […] The post O nouă scădere a numărului de infectări cu SARS-CoV-2 în România appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.