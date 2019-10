O noua serie de salvatori in cadrul Inspectoratului pentru situatii de urgenta ''Mihail Grigore Sturdza'' al Judetului Iasi - FOTO

salvator din pasiune google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Interesul cetatenilor pentru proiectul ”Salvator din pasiune”, la nivelul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Mihail Grigore Sturdza” al judetului Iasi, se va relua cu o noua serie de voluntari. Cursul introductiv va avea loc in datele de 2, 3, 16 si 17 noiembrie 2019. Astfel, persoanele interesate vor participa la programe de instruire constand in: notiuni de baza in domeniul situatiilor de urgenta, cursuri de prim ajutor, cursuri de pregatire pentru interventia in situatii de urgenta (stingere incendii, cautare-salvare). Dupa absolvirea cursurilor corespunzatoare si efectuarea unui numar stabilit de ore de voluntariat (intre 120 si 240), voluntarii vor putea part ...