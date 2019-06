O noua statie de biciclete a fost vandalizata la Constanta

La fix o lună de când a demarat proiectul „Black Sea Bike”, o nouă stație de biciclete a fost vandalizată.Persoane rămase încă neidentificate au spart geamul stației REX din stațiunea Mamaia, aceasta devenind astfel nefuncțională.Este cea de-a patra stație din sistemul de bike sharing din Constanța care a fost vandalizată până în acest moment.Reprezentanții Primăriei Municipiului Constanța au depus plângere penală pentru distrugere și fac un apel către constănțeni să nu asiste impasibili la actele de vandalism, ci să apeleze imediat numărul unic de urgențe 112 sau dispeceratul Poliției Locale Constanța, la numărul de telefon 0241484205. Pentru utilizatorii aplicației WhatsApp numărul de contact este 0799606142.„Reamintim ca 390 de biciclete au fost puse gratuit la dispoziția constănțenilor și a turiștilor începând cu data de 27.05.2019. Până acum au fost emise peste 4000 de carduri și s-au înregistrat peste 9000 de trasee, ceea ce demonstrează că proiectul „Black Sea Bike – Diversification of the tourism services in Constanța - Balchik cross border region by bike – BSB se bucură de un real succes”, precizează Primăria Constanța.Sursă foto: Primăria Municipiului Constanța