O noua teorie a conspiratiei in cazul Sorina! Unde a disparut fetita infiata de sotii Sacarin si dusa in SUA?

sorina

A trecut mai bine de o luna de cand Sorina a plecat din tara alaturi de sotii Sacarin, romanii stabiliti in SUA, care au infiat-o, insa mai apar teorii stranii despre fetita.

Pe unul din grupurile de pe Facebook facute de cei care sustin ca Sorina a fost luata cu forta, ilegal de la familia Saramat, asistentii maternali care au crescut-o pana acum, apar fel de fel de informatii. Recent, a aparut o postare care ar fi fost pusa de o romanca stabilita in SUA si care i-ar cunoaste pe sotii Sacarin, lurand in apropierea locuintei acestora. Conform acestei romance, care apare in postare cu numele de Teodorescu Tudorita, Sorina a disparut sau cel putin nu-si petrece timpul alaturi de sotii Sacarin si de cei doi copii naturali ai acestora.

”Lucrez la un shop de flori si cadouri pe unde trece constant familia Sacarin spre piscina Fabio si de cel putin doua saptamani de cand fac shift lung, fiind perioada concediilor pentru colega mea, ii vad atat pe Ramona cat si pe Gabriel mergand la pool doar cu Ava si Adam. Ii stiu din cartier si de la o nunta de acum cativa ani din Long Island pentru care au facut aici aranjamentele, deci nu ii confund. Atat am putut sa surprind cand trecea inapoi dinspre priscina”, ar fi scris o romanca pe pagina ei de socializare, conform unor informatii publicate pe un grup dedicat aducerii Sorinei inapoi in tara la familia Saramat. Numai ca pagina respectiva, cu numele femeii, nu e de gasit, motiv pentru unii din grup sa sustina ca femeia ar fi fost amenintata dupa ce a facut respectiva postare.

”Se pare ca aceasta doamna e de negasit dupa ce a postat ca i-a vazut pe domnii Sacarin in compania copiilor lor si fara Sorina, este unul dintre comentariile la respectiva postare.

Sorina a fost tarata de procuroarea Maria Piturca pentru a fi scoasa din casa asistentilor maternali

Sorina, o fetita de 8 ani din Baia de Arama, a fost in centrul atentiei dupa ce in presa au aparut imagini cu ea scoasa cu forta din casa asistentilor maternali unde crescuse pana atunci. Procuroarea Maria Piturca a tarat-o pur si simplu pe copila pana la masina unde se aflau parintii adoptivi si a ”predat-o” acestora. Dupa cateva saptamani, Sorina a plecat din tara alaturi de sotii Sacarin, o familie de romani stabiliti in SUA, care mai au doi copii.

