O noua tornada s-a format in Calarasi. Imaginile surprinse luni seara - VIDEO

O noua tornada s-a format in judetul Calarasi, judet aflat luni sub vertizare de Cod Rosu de vant cu puternic, cu „aspect tornadic" si ploi torentiale. Tornada s-a format in zona localitatii Cuza Voda, in jurul orei 19:00 si a fost pozata de Gabriela Ispas. Imaginea a fost distribuita si de pagina de a Consiliului Judetean Calarasi. Localitatea Dajna, din judetul Calarasi, a fost afectata de o tornada uriasa, pe 30 aprilie. Au fost afectate mai multe locuinte, iar un autocar plin cu pasageri a fost luat de vartej, fiind ranite 5 persoane. Tot in cursul serii de luni, 6 mai, mai multe localitati din judetul Calarasi au fost lovite de grindina. Nu au fost inregistrate apeluri la 112 Inspectoratul Gener ...