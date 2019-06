O noua tragedie in Romania! Un copil de 14 ani s-a inecat in timp ce era cu prietenii la scaldat

Inecat google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un copil de 14 ani s-a inecat, luni, intr-un lac din localitatea aradeana Santana, unde a mers la scaldat cu prietenii, care au sunat la 112 dupa ce au observat ca baiatul nu mai se afla la suprafata apei. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Arad a trimis o echipa de scafandri, iar in cursul serii s-a reusit recuperarea trupului copilului, dupa o ora si jumatate de cautari. Vezi si: Tragedii in lant in Romania. Un alt copil s-a inecat! - FOTO "Victima se aflase la scaldat la balastiera din Santana si a fost gasita de catre echipa de scafandrii si predata echipajului Serviciului de Ambulanta Judetean (SAJ). Copilul a fost gasit la aproximativ 10 metri de mal, la o adancime de ...