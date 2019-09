O noua versiune a filmului „Face/Off”, in pregatire

face off google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); O noua versiune a filmului „Face/Off”, lansat in 1997 cu John Travolta si Nicolas Cage in distributie, este pregatita de Paramount, informeaza Deadline. Paramount l-a angajat pe Oren Uziel („22 Jump Street”) pentru a scrie scenariul, iar Neal Moritz va fi producator. David Permit, care a fost producator al filmului original, va fi acum producator executiv. Distributia pentru noul film nu a fost stabilita. Nicolas Cage a primit Trofeul Transilvania la TIFF 2019 „Face/Off” a fost regizat de John Woo, dupa un scenariu semnat de Mike Werb si Michael Colleary. Travolta a interpretat rolul agentului FBI Sean Archer, iar Cage a fost teroristul Castor Troy, care - printr-o operat ...