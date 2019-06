O oferta la licitatia pentru modernizarea liniei de tramvai Iasi - Dancu

Dancu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Municipalitatea ieseana continua modernizarea transportului public cu ajutorul fondurilor europene prin Programul Operational Regional - Axa 4.1. Astazi, 7 iunie, a avut loc deschiderea ofertelor in cadrul licitatiei care vizeaza reabilitarea infrastructurii de tramvai Iasi – Dancu, reabilitarea podului Ciurchi II. Procedura de achizitie publica a atras o singura oferta, din partea asocierii Mari Vila Com SRL Bucuresti - Conest SA Iasi. Durata proiectului, intitulat „Reabilitarea infrastructurii de tramvai Iasi – Dancu”, este de 36 de luni, iar valoarea sa totala de 104.022.632 lei. Licitatia organizata in Sistemul Electronic de Achizitii Publice prevede doar executarea lucrarilor de cons ...